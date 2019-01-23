Раненных украинских военнопленных моряков перевели в "Лефортово", что угрожает их выздоровлению – Денисова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщает, что по имеющейся у нее информации, раненых украинских военнопленных моряков Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороку перевезли из медицинского блока московского СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово", где отсутствуют возможности для оказания медицинской помощи несмотря на необходимость их дальнейшего лечения и реабилитации.

"Мне стало известно о переводе украинских моряков Андрея Артеменко, Василия Сороки и Андрея Эйдера в Лефортовское СИЗО, где отсутствуют надлежащие условия для дальнейшего лечения. По заключениям предоставленным РФ, состояние здоровья трех раненых удовлетворительное, но из альтернативных источников известно, что это не так. Обеспокоена этой ситуацией и считаю, что перемещение украинских военнопленных представляет угрозу для дальнейшего выздоровления и скорейшего освобождения", - написала Л.Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук в среду вечером.

В связи с этим уполномоченный Верховной Рады по правам человека обратилась к министру иностранных дел Украины Павлу Климкину и к и и.о. министра здравоохранения Украины Уляне Супрун.

"Поэтому обратилась к чиновникам с просьбой принять меры по обеспечению неотложного медицинского обследования, лечения и реабилитации", - написала Л.Денисова.

Ранее в среду она обратилась c заявлением к главам диппредставительств стран Евросоюза, в котором рассказала о ситуации с незаконным задержанием, взятием в плен и удерживанием под арестом 24 военнослужащих Военно-морских сил ВСУ Российской Федерацией, призвала ЕС усилить давление на Россию для их освобождения, а также потребовала от Москвы передать раненных моряков в нейтральную страну для оказания медицинской помощи.