Чубаров призвал "крымского омбудсмена" срочно посетить удерживаемого в СИЗО Симферополя Бекирова ввиду резкого ухудшения его здоровья

Состояние здоровья крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, который незаконно удерживается в СИЗО Симферополя (аннексированный Россией Крым), резко ухудшилось, сообщает народный депутат Украины (фракция "Блок Петра Порошенко"), председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"По полученным нами данным из Крыма, состояние Эдема Бекирова резко ухудшилось. Поэтому по телефону связался с Лубиной Людмилой, "уполномоченным по правам человека в "Республике Крым"... Сообщив о критическом состоянии здоровья Эдема Бекирова, который незаконно арестован и брошен в Симферопольское СИЗО, призвал ее срочно посетить Эдема. Пообещала сделать ....", - написал Р.Чубаров в среду днем в своей странице в соцсети Фейсбук.

Э.Бекиров 1961 года рождения, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников и был задержан 12 декабря 2018 года при въезде в Крым со стороны Чонгара (Херсонская обл.) при прохождении паспортного контроля на территории, контролируемой российскими оккупантами.

По данным Р.Чубарова, Э.Бекиров - один из крымскотатарских общественных активистов поселка Новоалексеевка. Его жена Гульнара является членом Меджлиса крымскотатарского народа. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа сообщил, что Э.Бекиров перенес в январе 2018 года сложную операцию на сердце (4 шунта) и со съемным протезом правой ноги, имеет "массу сопутствующих болезней, в том числе сахарный диабет".

Российские власти обвиняют его по ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

13 декабря 2018г оккупационные власти Крыма арестовали Э.Бекирова на два месяца.