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17:02 23.01.2019

Разведчик 79 ОДШБр ВСУ пропал в районе Павлополя на Донетчине, организован его поиск – пресс-служба бригады

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Разведчик 79 ОДШБр ВСУ пропал в районе Павлополя на Донетчине, организован его поиск – пресс-служба бригады

Военнослужащий разведывательного взвода 79 Отдельной десантно-штурмовой бригады (Николаев) Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины пропал без вести на одном из наблюдательных постов в районе н.п. Павлополь (Волновахский р-н, Донецкая обл.).

"23 января около 4 утра в районе выполнения боевой задачи на одном из наблюдательных постов в районе населенного пункта Павлополь исчез военнослужащий разведывательного взвода одного из подразделений бригады", - сообщает пресс-служба ОДШБр на своей странице в соцсети Фейсбук в среду днем.

В информации отмечается, что в настоящее время организован поиск военнослужащего, "принимаются меры по как можно быстрого установления его места нахождения".

Теги: #оос #разведчики
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