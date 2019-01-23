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16:57 23.01.2019

Транспортный коллапс образовался на дорогах Киевщины из-за снегопада, предупреждают в Патрульной полиции и призывают следить за сообщениями о состоянии проезда

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Транспортный коллапс образовался на дорогах Киевщины из-за снегопада, предупреждают в Патрульной полиции и призывают следить за сообщениями о состоянии проезда

Вследствие сильного и продолжительного снегопада на дорогах Киевской области образовался транспортный коллапс, в связи с чем экипажи патрульной полиции области оказывают помощь попавшим в затруднительное положение гражданам и сопровождают колонны со снегоуборочной техникой.

"Сейчас в регионе снежит и на дорогах Киевщины образовался транспортный коллапс. Чтобы преодолеть последствия непогоды мы должны работать совместно, согласованно и дружно с другими службами. Для этого патрульные сопровождают колонны со снегоуборочной техникой, способствуют беспрепятственной работе, обеспечивают безопасность дорожного движения в местах ограничения, оказывают помощь гражданам, попавшим в затруднительное положение", - сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киевской области в среду днем в своей странице в соцсети Фейсбук.

В связи со сложившейся ситуацией в ведомстве призвали граждан следить за сообщениями о состоянии проезда по дорогам области.

Вместе с тем, в столичном главке Госслужбы Украины по ЧС проинформировали, что по состоянию на 16:00 среды из-за ухудшения погодных условий спасатели Киевского гарнизона привлекаются для оказания помощи водителям транспортных средств на проблемных участках дорог.

"По состоянию на 16:00 столичными спасателями оказана помощь по буксировке 30 единиц автотранспортной техники, которые не смогли сдвинуться с места. Спасатели несут службу в обычном режиме - 24 часа в сутки… Чтобы не допустить осложнения движения на автодорогах столицы, спасатели дежурят на проблемных участках дорог (на спусках, подъемах), а именно: на ул.Елены Телиги и на ул.Академика Заболотного", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте ГУ ГСЧС в Киеве.

Также в ведомстве напомнили, что связи с осложнением погодных условий ограничен въезд грузовых транспортных средств в Киев с 16:00 до 21:00 среды в черте города на всех основных направлениях.

Теги: #киев #погода #дороги #транспорт
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