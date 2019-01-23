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16:50 23.01.2019

ЕС сделает все, чтобы сохранить мир в Северной Ирландии при любом сценарии Brexit - Еврокомиссия

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ЕС сделает все, чтобы сохранить мир в Северной Ирландии при любом сценарии Brexit - Еврокомиссия

Евросоюз решительно настроен сделать все возможное, чтобы избежать необходимости "жесткой" границы между Ирландией и Северной Ирландией, а также защитить мир в Северной Ирландии независимо от ситуации с соглашением по Brexit, заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

"ЕС полностью поддерживает Ирландию, и, как мы это повторяли неоднократно, мы подтверждаем нашу полную солидарность в отношении Ирландии, и в этом ничего не изменилось", - сказал пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе.

"Мы продолжаем напоминать правительству Соединенного Королевства, какова его ответственность в отношении соглашения Страстной пятницы (Белфастского соглашения 1998 года о политическом урегулировании конфликта в Северной Ирландии - ИФ) и того, будет или нет соглашение (по Brexit - ИФ)", - продолжил М.Схинас.

При этом представитель Еврокомиссии отметил, что Ирландия и Евросоюз несут ответственность за защиту единого рынка ЕС и таможенного союза.

"Соглашение о выходе (Великобритании из ЕС - ИФ), которое сейчас на столе, это единственно возможное соглашение, которому не нужны новые переговоры", - резюмировал М.Схинас.

2 февраля 2017 года правительство Великобритании окончательно согласовало план выхода страны из ЕС, процесс Brexit согласно этому плану должен завершиться до 29 марта 2019 года.

При этом дискуссии представителей Лондона и Брюсселя об условиях выхода Соединенного Королевства из Европейского союза и дальнейших взаимоотношениях Британии с европейским блоком сильно затянулись, так как сторонам долго не удавалось прийти к консенсусу по ряду вопросов. Одним из ключевых камней преткновения на переговорах являлся вопрос о статусе границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия, которая после Brexit должна стать внешней границей ЕС.

В конце 2018 года правительство Терезы Мэй и представители Брюсселя согласовали проект соглашения об условиях Brexit, однако этот документ требовал ратификации со стороны властей всех 27 стран-участниц ЕС, а также британского парламента. 15 января 2019 года парламент Британии проголосовал против предложенного проекта сделки с ЕС. Таким образом, перед правительством встает выбор: завершать Brexit без сделки с Брюсселем или замораживать процесс выхода из ЕС.

Теги: #ес #еврокомиссия #brexit #северная_ирландия
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