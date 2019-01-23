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16:41 23.01.2019

Россия приступила к ревизии союзного договора для последующего обсуждения с Белоруссией - посол РФ

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Россия приступила к ревизии союзного договора для последующего обсуждения с Белоруссией - посол РФ

Российская сторона приступила к ревизии договора о создании союзного государства от 1999 года в рамках работы двусторонней рабочей группы по интеграции, сообщил посол России в Белоруссии Михаил Бабич журналистам в среду в Гомеле.

"Российская часть группы к работе приступила. Сейчас идет инвентаризация всех положений союзного договора по блокам: экономический, социальный, по органам государственного управления, по вопросам безопасности и военно-технического сотрудничества. Все аспекты договора, которые были заложены в 1999 году, рассматриваются соответствующими органами власти", - сказал М.Бабич.

По словам посла, "особенность этой работы состоит в том, что 5 лет назад мы подписали евразийский договор". "Часть положений союзного договора уже изъята и переведена на евразийский уровень, поэтому здесь важно не дублировать полномочия, которые переданы евразийским органам, а сохранить в рамках союзного договора те правоотношения, которые должны быть в двустороннем формате", - сказал посол.

М.Бабич отметил, что после завершения данной работы Москва передаст свои предложения в Минск для выработки встречных предложений. После выработки согласованных предложений рабочая группа вынесет их на рассмотрение президентов двух стран.

Как сообщалось, о создании рабочей группы по интеграции и решению спорных вопросов в отношениях Белоруссии и России договорились в конце декабря президенты двух стран в ходе напряженных переговоров о предоставлении Минску компенсации издержек в связи с реализацией в России налогового маневра в нефтяной сфере. В ходе переговоров российская сторона подняла вопрос актуализации Союзного договора от 1999 года.

Между тем М.Бабич подтвердил также планы по расширению военно-технического сотрудничества России с Белоруссией.

"Военно-техническое и военное сотрудничество у нас развивается очень активно. Задачи, которые Россия и Беларусь поставили перед собой в части обеспечения военной безопасности, безусловно, выполняются", - сказал М.Бабич журналистам.

"Большой объем двусторонних учений проходит в рамках региональной группировки войск, в 2019 году планируется провести масштабные совместные учения на территории России", - напомнил он.

Теги: #белоруссия #рф #россия
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