События

16:31 23.01.2019

В центре Тернополя загорелся троллейбус

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В центре Тернополя загорелся троллейбус

В центре Тернополя сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) ликвидировали пожар в троллейбусе.

Как сообщает управление Госслужбы по ЧС в Тернопольской области, в 13:31 среды на номер экстренного вызова "101" поступило сообщение о возгорании троллейбуса. "В короткие сроки пожарные остановили распространение пламени, а уже в 13:49 - полностью ликвидировали пожар", - говорится в информации.

Предполагаемая причина возгорания, обстоятельства происшествия и размер материального ущерба устанавливаются.

Теги: #гсчс #тернополь #пожар #троллейбус
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