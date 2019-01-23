В центре Тернополя загорелся троллейбус

В центре Тернополя сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) ликвидировали пожар в троллейбусе.

Как сообщает управление Госслужбы по ЧС в Тернопольской области, в 13:31 среды на номер экстренного вызова "101" поступило сообщение о возгорании троллейбуса. "В короткие сроки пожарные остановили распространение пламени, а уже в 13:49 - полностью ликвидировали пожар", - говорится в информации.

Предполагаемая причина возгорания, обстоятельства происшествия и размер материального ущерба устанавливаются.