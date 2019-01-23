Вмешательство РФ в украинские выборы не повлечет быстрых санкций со стороны Запада

РФ будет использовать весь инструментарий для вмешательства в выборы президента Украины, Киеву следует задействовать механизмы противодействия этому, считает директор Института мировой политики Евгений Магда.

"Для России важно подорвать доверие к демократическому процессу (выборов в Украине – ИФ), дестабилизировать и, что не в последнюю очередь, избежать возможных санкций со стороны Запада", - сказал он, выступая в среду в ходе "круглого стола" в Киеве.

В этом контексте эксперт отметил: "Я думаю, что мы можем утверждать на сегодняшний момент, что в случае военной активизации в любой точке российско-украинской границы, санкции Запада могут быть достаточно быстрыми, но мы не можем утверждать, что такие санкции будут быстрыми, даже в случае зафиксированного вмешательства России в украинские выборы".

По словам Е.Магды, не только украинские выборы будут объектом влияния для РФ, но и парламентские выборы в Молдове, и выборы в Европейский парламент.

Говоря о предпосылках вмешательства РФ в дела Украины, эксперт отметил, что институциональное развитие Украины подталкивает Россию к таким действиям. "То есть Россия стремится, абсолютно искренне, действовать так, чтобы поставить Украину на место… Россия привыкла вмешиваться в украинские выборы", - сказал он.

Директор Института мировой политики считает, что Россия будет использовать весь возможный инструментарий для влияния на украинские выборы.

"В первую очередь это распространение информации через различные медиа и соцсети… будет, и уже на сегодняшний день существует тезис о мире любой ценой… Думаю, что кибератаки на органы государственной власти, которые, безусловно, будут иметь меньше шансов на успешную реализацию по той простой причине, что сейчас Украина готова к этому лучше, чем была готова к вмешательству в работу серверов ЦИК в 2014 году", - рассказал он.

По словам эксперта, западные партнеры Украины также мониторят этот процесс.

Е.Магда также выразил мнение о том, что 31 марта могут быть предприняты попытки сорвать выборы хотя бы в одном населенном пункте, чтобы впоследствии заявить, что Украина не способна провести голосование на надлежащем уровне. В целом, по его словам, это не повлияет на результаты выборов.

Говоря о методах противодействия вмешательству РФ в украинские выборы, Е.Магда отметил, что Украина должна, прежде всего, обеспечить прозрачность этого процесса.

"Общество, медиа, правоохранители должны оперативно реагировать на попытки вмешательства в выборы, не бояться говорить об этом… необходимо распространять информацию о возможных технологиях вмешательства… и не в последнюю очередь необходимо вести, не побоюсь этого слова, достаточно агрессивную пропаганду демократических ценностей и их значение, как для украинского общества, так и европейского", - подчеркнул он.