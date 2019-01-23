Вышинский не доставлен в суд в Киеве, где рассматривается жалоба на его задержание

Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины в среду рассматривает жалобу подозреваемого в государственной измене руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского на незаконность задержания в его отсутствие.

"Кирилл Вышинский в суд не доставлен, будет в режиме видеоконференции", - написал на своей странице в Фейсбуке адвокат К.Вышинского Андрей Доманский.

15 мая 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве К.Вышинского. Тогда совместно с прокуратурой АР Крым они провели следственные действия (обыски) в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве. К.Вышинскому объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

16 мая К.Вышинского привезли в Херсон, где 17 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Херсонский суд уже несколько раз продлевал К.Вышинскому срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения.

17 января Херсонский городской суд продлил срок содержания под стражей К.Вышинскому до 16 февраля.