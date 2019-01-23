ЕК озаботилась проблемой "золотых паспортов" и "золотых виз" для инвесторов

Еврокомиссия впервые обнародовала в среду всеобъемлющий доклад о схемах предоставления гражданства и проживании иностранных инвесторов в ряде государств-членов ЕС, в котором содержится предупреждение о рисках, связанных с установившейся практикой в данной области.

"Законно проживающие в ЕС и в Шенгенской зоне имеют права и привилегии, которыми не следует злоупотреблять. Государства-члены обязаны соблюдать и полностью применять имеющуюся систему обязательных мер противодействия (злоупотреблениям - ИФ), и программы предоставления резидентства не должны ни в чем отступать от этого правила", - заявил в связи с презентацией доклада член Еврокомиссии по внутренним делам Димитрис Аврамопулос.

"Важно, чтобы работа, которую мы проделали совместно за эти последние годы с целью усиления безопасности, укрепления наших границ и восполнения дефицита информации, не была подвергнута риску. Мы будем обеспечивать полное уважение союзного законодательства", - добавил он.

Доклад ЕК отображает существующую практику предоставления "золотых паспортов" и "золотых виз" и определяет риски, которыми такие схемы угрожают ЕС, в частности, в том, что касается обеспечения безопасности, борьбы с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и с противодействием коррупции. В документе отмечается, что отсутствие прозрачности в том, как действуют эти схемы, и недостаток сотрудничества между государствами-членами еще более усугубляют эти риски.

"Стать гражданином одного из государств-членов также означает стать гражданином ЕС со всеми его правами, включая свободное передвижение и доступ к внутреннему рынку. Люди, получившие гражданство ЕС, должны иметь подлинную связь с соответствующим государством-членом. Мы хотим большей прозрачности в отношении предоставления гражданства и большего сотрудничества между государствами-членами. В ЕС не должно быть слабых звеньев, где люди могли бы искать самые мягкие схемы", - считает член ЕК по вопросам юстиции Вера Юрова, представлявшая журналистам доклад вместе с Д.Аврамопулосом.

Что касается схемы, определяемой как "золотые паспорта" (гражданство в обмен на инвестиции), в материалах, опубликованных Еврокомиссией, указывается, что в ЕС три государства-члена - Болгария, Кипр и Мальта - в настоящее время используют программы, которые предоставляют инвесторам гражданство этих стран на менее строгих условиях, чем обычные режимы натурализации.

"В этих трех государствах-членах нет никаких обязательств по реальному проживанию (в стране - ИФ) для физического лица, а также не требуется никаких других подлинных связей со страной до получения гражданства", - отмечается в докладе.

Вместе с тем, подчеркивает Еврокомиссия, эти схемы затрагивают интересы всего ЕС, "поскольку каждый человек, который приобретает гражданство государства-члена, одновременно приобретает гражданство союза".

"Решение одного государства-члена предоставить гражданство в обмен на инвестиции автоматически дает права в отношении других государств-членов, в частности, на свободное передвижение и доступ к внутреннему рынку ЕС для осуществления экономической деятельности, а также право голосовать и быть избранным в ходе европейских и местных выборов. На практике эти схемы часто рекламируются как средство приобретения гражданства союза вместе со всеми правами и привилегиями, связанными с ним", - объясняют в Брюсселе.

В отчете Еврокомиссии в связи с этим определены такие проблемные области, как безопасность, отмывание денег, уклонение от уплаты налогов, прозрачность процедур и информация о них.

Хотя "золотые визы" (предоставление резидентства в обмен на инвестиции) отличаются от предоставления гражданства ("золотых паспортов") набором доступных прав, они "также создают серьезные проблемы безопасности государствам-членам и всему ЕС в целом", говорится в материалах ЕК.

Действующий вид на жительство, поясняет Еврокомиссия, предоставляет выходцу из третьей страны не только право резидентства в одном государстве ЕС, но также возможность свободного перемещения по Шенгенскому пространству. При этом предоставление инвесторам видов на жительство не регулируется на уровне Евросоюза, а остается в национальной компетенции государств-членов.

В настоящее время такую схему используют 20 стран ЕС: Болгария, Великобритания, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Франция, Хорватия, Чехия и Эстония.

Еврокомиссия предлагает более строгий контроль соответствия существующих практик законодательству ЕС путем систематического контроля мер безопасности, в том числе на границах; отслеживания корректности применения директив ЕС на предоставление долгосрочных видов на жительство и правил воссоединения семей; проверки законности фондов, используемых для инвестиций в обмен на предоставление гражданства или резидентства, в соответствии с правилами борьбы против отмывания капиталов; обмена информацией в контексте рисков уклонения от налогов.

Еврокомиссия учредит группу экспертов государств-членов ЕС, на которую будет возложена задача повышения прозрачности, улучшения управления и безопасности программ по предоставлению гражданства и резидентства в обмен на инвестиции.