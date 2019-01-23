События

16:13 23.01.2019

Глава ПЦУ и посол ФРГ обсудили пути сотрудничества между Церковью и дипкорпусом

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Глава ПЦУ и посол ФРГ обсудили пути сотрудничества между Церковью и дипкорпусом

Глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины и посол ФРГ в Украине Эрнст Райхель обсудили перспективу сотрудничества между Церковью и диппредставительством.

Как сообщается на сайте Единой поместной Украинской православной церкви, встреча состоялась в кабинете у митрополита.

"Стороны обсудили религиозную ситуацию в Украине, значение последних событий, направленных на объединение православных украинцев в единую Церковь. (…) Были выработаны дальнейшие пути сотрудничества между Церковью и дипломатическим корпусом", - говорится в сообщении.

Теги: #епифаний #райхель #церковь #пцу #фрг
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