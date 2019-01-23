Тимошенко поздравила Филарета c юбилеем

Лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко приняла участие в торжественной литургии во Владимирском соборе, посвященной юбилею почетного патриарха Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарета и лично его поздравила, сообщается на официальном сайте партии в среду.

"Святейшему Патриарху Филарету - 90 лет! Это целая эпоха. Целая история. И большая достойная честная жизнь. Путь достоинства и смирение Божия, путь борьбы и путь победы!", - написала Ю.Тимошенко на своей странице в соцсети Facebook.

Лидер "Батькивщины" подчеркнула, что именно благодаря Филарету в Украине есть сегодня единая поместная церковь. "Прежде всего благодаря ему мы имеем Томос. Именно благодаря деятельности Святейшего Украинская церковь от самых истоков своих стала духовной основой Украинского государства. Патриарх Филарет - духовный лидер нации, и такие лидеры рождаются раз в столетие. Украине повезло!", - убеждена политик.

"Искренне поздравляю Вас большой и мудрый Отец! Спасибо Вам! Спасибо за Вашу борьбу, за Ваше мужество, за все те добрые и великие дела, сделанные Вами для нации, для страны, для Церкви. За то, что боролись, не сломались, не уступили ни шагу, ни единым принципом в украинском деле", - говорится в поздравлении Ю.Тимошенко.