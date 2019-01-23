Неукомплектованность судов остается проблемой судебной системы – юристы

Неукомплектованность судов остается проблемой судебной системы, из-за отсутствия судей рассмотрение дел затягивается.

Такую оценку ходу судебной реформы дали опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" юристы.

"Ощущается нехватка судей в районных судах, что приводит к длительному рассмотрению дел. Например, Печерский районный суд г. Киева первые заседания по искам, поданным в январе 2018 года, назначал на сентябрь 2018, а последующие заседания на апрель 2019 года", - рассказал партнер юридической компании ILF Алексей Харитонов.

В целом, по его словам, в 2018 году судебная практика по многим вопросам менялась на уровне Большой палаты Верховного Суда. При этом в некоторых случаях Большая палата Верховного суда "разворачивала применение норм права на 180 градусов".

"Так, в частности, было по спорам граждан с ПриватБанком о защите прав потребителей. Эти дела касаются взыскания пени с ПриватБанка за невозврат депозитов. До февраля 2018 года граждане могли получить компенсацию в размере своего вклада в банке (100 тыс. грн. депозита + 100 тыс. грн. компенсации за невозврат денег вовремя). В феврале 2018 года Верховный Суд изменил формулу расчета компенсации и граждане смогут взыскать в среднем 1-5 тыс. грн. в качестве компенсации, что явно несправедливо", - сказал он.

Советник юридической фирмы Sayenko Kharenko Алексей Колток отметил, что в 2018 году адвокаты и судьи уже смогли полноценно работать по полностью обновленному процессуальному законодательству.

"В целом можно констатировать, что процесс достаточно удобен и способствует качеству рассмотрения судебных дел. При этом на практике мы видим, что не все суды еще смогли адаптироваться к новым кодексам, в связи с чем судебный процесс иногда все еще может затягиваться", - сказал он.

При этом юрист обратил внимание, что в судебной практике по тогам 2018 году все еще наблюдаются сложности с рассмотрением дел в Кассационном административном суде, "где дела не рассматриваются по два-три года".

Вместе с тем он отметил работу Верховного Суда, "в решениях которого встречались достаточно интересные и мотивированные позиции". Например, позиция относительно толкования содержания договоров против стороны, которая составляла их проект, вывод относительно того, что административный суд, отменяя государственную регистрацию права собственности на имущество, не решает спор о праве собственности, позиция в "деле о дельфинах", где общественные организации фактически отождествлены с государственными органами при обжаловании действий в сфере охраны природы и прочие.

В то же время, он обратил внимание, что "существуют и спорные судебные решения", сради которых, в частности, практика отказа банкам во взыскании процентов, начисленных после окончания срока действия кредитных договоров, не решен вопрос с прекращением поручительства по истечении шестимесячного срока после предъявления требований к поручителю и прочие.

Управляющий партнер Юридической компании Riyako & Partners Евгений Рияко, в свою очередь считает, что в целом судебная практика в 2018 году характеризовалась успешными попытками судей использовать при рассмотрении дел "упрощенные" варианты судебных производств при которых стороны в суд не вызываются.

"Это действительно частично разгрузило суды и увеличило в разы скорость рассмотрения дел. Такая же тенденция сохранится и в 2019 году. Такая практика применяется во многих странах и достаточная успешна", - сказал он.

При этом юрист подчеркнул недоукомплектованность судов, которая остается негативным моментом в судебной реформе и приводит к большой задержке при рассмотрении дел.

"К примеру, Апелляционный суд Днепропетровской области назначает и переносит дела на период более чем пять месяцев. Это ненормально, но такова кадровая реальность в судах", - сказал он.

Со своей стороны партнер адвокатского объединения Litigation Group Юрий Демченко подчеркнул, что в 2018 году судебная реформа, безусловно, повлияла на судебную практику, а заключения нового Верховного Суда во многих категориях дел существенно отличаются от тех, которые были сформулированы Верховным Судом Украины (ВСУ).

Адвокат группы компаний К.A.C.Group Дмитрий Погорелый, оценивая судебную практику 2018 года, отметил, что 2018 год в сфере судебной защиты произошло много изменений, обусловленных как началом работы новых процессуальных кодексов, так и административной реформой судебных органов.

Вместе с тем, юрист подчеркнул кадровые проблемы в судебной сфере. "Сегодня наблюдается массовый недобор штата судей, что привод к чрезмерной нагрузке на судью, который физически не может рассмотреть такое количество дел в приемлемые сроки. Сроки рассмотрения дела являются существенной составляющей гарантий судебной защиты", - сказал он.

Прогнозируя тенденции судебной практики в 2019 году, юристы выражают надежду на решение кадровых проблем судебной системы.

"Самым ожидаемым событием в судопроизводстве 2019 года является реформа судов первой инстанции, так как на сегодняшний день количество судей в судах катастрофически мало, что, безусловно, влияет как на качество, так и на сроки рассмотрения дел. Искренне надеемся, что после проведенной реформы судов первой инстанции дела не будут рассматриваться на протяжении нескольких лет, а будут разрешены в сроки, определенные процессуальным законодательством", - сказал Ю.Демченко.

А.Харитонов напомнил, что в 2018 году у предпринимателей появились новый закон об ООО, обществах с ограниченной ответственностью - самой популярной формы ведения бизнеса в Украине среди юридических лиц, и новые инструменты для договоренностей между несколькими собственниками бизнеса - новый устав и корпоративный договор. Эти изменения, безусловно, отразятся на судебной практике.

"Бизнес с другом, общее дело 50 на 50 и зачастую безграничное доверие с понятийными договоренностями на салфетке - это типичная ситуация для многих украинских компаний, особенно родом из 90-х, которые приводили к тупиковым корпоративным конфликтам и судебным процессам на годы. Теперь миноритарии получили больше прав и рычагов влияния и в 2019 году мы можем увидеть новые судебные процессы в этом направлении и новую судебную практику", - сказал он.

А. Харитонов также прогнозирует сохранения роста количества уголовных и, соответственно, судебных дел об обжаловании действий следователей, возврате имущества изъятого во время обысков, заседаний об избрании меры пресечения.

Кроме того, он ожидает рассмотрения в судах дел об обжаловании результатов выборов. В то же время, по его мнению, по коррупционным делам мы вряд будут вынесены приговоры, поскольку формирование Антикоррупционного суда заканчивается в июне 2019, а передача ему дел, вероятнее всего, продлится до конца 2019 года.

В свою очередь А.Колток считает, что со второй половине 2019 года "можно ожидать возникновения новой категории судебных дел, связанных с банкротством физических лиц".

Кроме того, снятие моратория на обращение взыскания на недвижимое имущество по обязательствам физлиц в иностранной валюте может повлечь ряд судебных споров, связанных как с обращением взыскания на такое имущество кредиторами, так и с оспариванием таких действий со стороны должников.

А.Колток также напомнил, что в 2019 году можно ожидать изменение подхода банков ко взысканию задолженности и формирование практики принятия судебных решений по данной категории судебных дел.

Он ожидает, что в 2019 году полноценно заработает Единая судебная информационно-телекоммуникационная система.

"Это должно существенно облегчить участникам судебного процесса ряд организационных вопросов, связанных с представительством в судах", - сказал юрист.