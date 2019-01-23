Кличко рассказал в Давосе о внедрении технологических проектов в Киеве

Городской голова Киева Виталий Кличко в рамках Всемирного экономического форума в Давосе принял участие в дискуссии "Умное финансирование умных городов".

"Систему управления смарт-сити в Киеве мы начали воплощать четыре года назад именно после успешных переговоров в Давосе. Тогда мы здесь договорились с немецкой компанией SAP, которая помогла воплотить в украинской столице первый проект "умного" города - открытый бюджет", - сказал В.Кличко в ходе дискуссии в мэрии Давоса, сообщает Киевская горгосадминистрация.

Он отметил, что в Киеве уже немало технологических проектов, успешно работающих в различных сферах жизнедеятельности столицы: "Это и городской дата-центр, и карточка киевлянина, онлайн запись к врачу, электронная очередь в детсады, система видеонаблюдения "Безопасная столица", система электронных петиций и многое другое".

Мэр Санкт-Галлена (Швейцария) Томас Шейтлин представил инновации "Смарт-сити - сделано в Швейцарии", над воплощением которых работают швейцарцы.

Во время дискуссии обсуждалось также, как города могут сотрудничать с целью привлечения финансирования, инвестиций в реализацию технологий и инноваций в муниципальное управление.

Как сообщает КГГА, Виталий Кличко вместе с братом Владимиром примут участие в дискуссии "Смарт-сити. Смарт-спорт" в Украинском доме в Давосе. Мэр Киева приглашен и на ланч-общение, которое традиционно устраивает в Давосе издание Washington Post.

Кроме того, в рамках форума запланированы встречи В.Кличко с представителями деловых кругов.