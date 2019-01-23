События

14:58 23.01.2019

В ЕС настаивают: Великобритания должна выплатить компенсацию после Brexit даже в случае отсутствия сделки

1 мин читать
В ЕС настаивают: Великобритания должна выплатить компенсацию после Brexit даже в случае отсутствия сделки

Великобритания обязана выплатить обговоренную с ЕС компенсацию по Brexit, даже если она покинет Евросоюз без сделки, заявил газете "Монд" главный переговорщик со стороны ЕС Мишель Барнье.

"Что касается бюджета ЕС, мы всегда говорили одну простую вещь: вся совокупность обещаний, сделанных Великобританией в качестве члена ЕС должна соблюдаться", - сказал М.Барнье.

"Будет сложнее склонить ее к соблюдению в случае отсутствия сделки, но мы все еще настаиваем: эти обязательства закреплены на юридическом уровне, и не я не могу представить, чтобы Великобритания не соблюдала свои обязательства", - добавил он.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в декабре 2018 года пообещала, что Лондон не заплатит ЕС обговоренную сумму при выходе из Евросоюза, если не удастся добиться торговой сделки с Брюсселем.

Великобритания в рамках "развода" с ЕС обязана выплатить свою долю в бюджет ЕС, который рассчитывался в период с 2014 по 2020 года. Великобритания оценивает эту сумму в 39 млрд фунтов стерлингов.

Теги: #великобритания #ес #brexit #компенсация
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Юнкер: необходимо настаивать на уважении территориальной целостности Грузии

В Брюсселе могут не согласиться продлить сроки выхода Великобритании из ЕС - министр

В санкционном списке ЕС по химоружию фигурируют начальник ГРУ Костюков, его первый зам Алексеев, а также Чепига и Мишкин

ЕС призвал привлечь к ответственности напавших на "голубые каски" ООН в Мали

Мэй объявит "план Б" по Brexit

Группа глав МИД стран-членов ЕС посетит Донбасс в конце января – Климкин

В представительстве ЕС ожидают от РФ немедленного освобождения украинских моряков

Совет ЕС обсудит 21 января план действий против дезинформации

Мэй готова немедленно начать переговоры с лидерами партий по Brexit

ЕС готов отложить Brexit на более поздний срок

ПОСЛЕДНЕЕ

Госпогранслужба Украины и Служба защиты правоохранительных органов Венгрии могут подписать документ о сотрудничестве в сфере борьбы с коррупцией

Правозащитник сообщает о шести жертвах оккупационного режима в Крыму в 2018 году

Адвокат Януковича говорит о нарушении судом процедуры уведомления о дате оглашения приговора

В Украине Госмолодежьжилье в 2018 году увеличило обеспечение квартирами в рамках жилищных программ на 24%

"Метинвест" завершил самый крупный в истории Центральной и Восточной Европы переход в облако SAP HANA/HEC

"Запорожсталь" отметила именными стипендиями лучших запорожских студентов

ПЦУ внесена в диптих поместных церквей на сайте Вселенского патриархата

Суд продолжает рассмотрение дела депутата Киевсовета Крымчака, приобщен 21 том доказательств стороны обвинения

Синоптики прогнозируют сложные погодные условия в Украине в ближайшие сутки

ЦИК просит учитывать международные организации, что РФ признана украинским законом государством-агрессором

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА