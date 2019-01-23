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14:43 23.01.2019

Госпогранслужба Украины и Служба защиты правоохранительных органов Венгрии могут подписать документ о сотрудничестве в сфере борьбы с коррупцией

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Госпогранслужба Украины и Служба защиты правоохранительных органов Венгрии могут подписать документ о сотрудничестве в сфере борьбы с коррупцией

Государственная пограничная служба Украины и Служба защиты правоохранительных ведомств Национальной службы защиты Венгрии рассматривают возможность подписания совместного документа о сотрудничестве в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

Как сообщила в среду пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, перспектива сотрудничества между двумя ведомствами обсуждалась в Будапеште на встрече руководителя департамента внутренней и собственной безопасности Администрации Госпогранслужбы Украины Игоря Крыжановского с директором Службы защиты правоохранительных ведомств Национальной службы защиты Венгрии Ене Сабо. Это венгерское подразделение является основным органом, который ведет борьбу с коррупцией в стране.

Стороны отметили необходимость обмена опытом и повышения эффективности мероприятий в пределах пунктов пропуска через украинско-венгерскую государственную границу.

"Игорь Крыжановский и Ене Сабо высказались за взаимную помощь при проведении расследований относительно коррупционных действий и других служебных правонарушений, совершенных по обе стороны границы. Кроме того, руководители обсудили возможность подписания совместного документа о дальнейшем сотрудничестве, в котором будут выписаны четкие шаги сотрудничества между Администрацией Государственной пограничной службы Украины и Национальной службы защиты Венгрии в сфере предотвращения и противодействия коррупции", - указано в сообщении.

Теги: #госпогранслужба #венгрия #коррупция #борьба #украина
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