Госпогранслужба Украины и Служба защиты правоохранительных органов Венгрии могут подписать документ о сотрудничестве в сфере борьбы с коррупцией

Государственная пограничная служба Украины и Служба защиты правоохранительных ведомств Национальной службы защиты Венгрии рассматривают возможность подписания совместного документа о сотрудничестве в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

Как сообщила в среду пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, перспектива сотрудничества между двумя ведомствами обсуждалась в Будапеште на встрече руководителя департамента внутренней и собственной безопасности Администрации Госпогранслужбы Украины Игоря Крыжановского с директором Службы защиты правоохранительных ведомств Национальной службы защиты Венгрии Ене Сабо. Это венгерское подразделение является основным органом, который ведет борьбу с коррупцией в стране.

Стороны отметили необходимость обмена опытом и повышения эффективности мероприятий в пределах пунктов пропуска через украинско-венгерскую государственную границу.

"Игорь Крыжановский и Ене Сабо высказались за взаимную помощь при проведении расследований относительно коррупционных действий и других служебных правонарушений, совершенных по обе стороны границы. Кроме того, руководители обсудили возможность подписания совместного документа о дальнейшем сотрудничестве, в котором будут выписаны четкие шаги сотрудничества между Администрацией Государственной пограничной службы Украины и Национальной службы защиты Венгрии в сфере предотвращения и противодействия коррупции", - указано в сообщении.