Адвокат Януковича говорит о нарушении судом процедуры уведомления о дате оглашения приговора

Киев. 23 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Адвокат Виктора Януковича Александр Горошинский считает, что Оболонский районный суд Киева нарушил процедуру уведомления участников процесса об оглашении приговора по делу о государственной измене экс-президента Украины 24 января.

"Сегодня (23 января - ИФ) по телефону сотрудник Оболонского суда сообщил мне как адвокату В.Януковича, что оглашение приговора по так называемом делу о "госизмене" назначено на 24.01.19 г., то есть на завтра, в 9.00. На вопрос о требовании ст. 135 УПК получить уведомление не позже чем за три дня до даты судебного заседания, сотрудник суда не смог дать ответ. На вопросы о том, почему суд надлежаще не уведомил клиента о дате судебного заседания, ответ аналогичный", - написал он на своей странице в Facebook в среду.

А.Горошинский отмечает, что Оболонский суд продолжает быть "последовательным в нарушении права на защиту В.Януковича".

"Политическая целесообразность в Оболонском суде побеждает принцип законности и верховенства права, что в очередной раз поставит большой вопрос о легитимности приговора В.Януковичу", - считает адвокат.

Как сообщалось, 23 января на сайте Оболонского райсуда появилось сообщение о том, что 24 января 2019 года в 09.00 в помещении суда … состоится оглашение приговора в уголовном производстве по обвинению Януковича Виктора Федоровича в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины.