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14:06 23.01.2019

В Украине Госмолодежьжилье в 2018 году увеличило обеспечение квартирами в рамках жилищных программ на 24%

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В Украине Госмолодежьжилье в 2018 году увеличило обеспечение квартирами в рамках жилищных программ на 24%

Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье) в 2018 году в рамках реализуемых жилищных программ заключил 751 договор на приобретение жилья, что на 24% выше показателя 2017 года, сообщила пресс-служба ведомства.

"В 2018 году заключен 751 договор с гражданами на приобретение собственного жилья. Из них 339 – по программе "Доступное жилье", 299 – льготного молодежного кредитования, и 113 – льготных кредитов другим категориям, в том числе участники АТО, бюджетные работники, педагоги и другие", – сообщила пресс-служба Фонда.

Среди участников программ в 2018 году, в частности, 238 семей участников АТО и 208 семей внутренне перемещенных лиц.

Фонд совместно с органами местного самоуправления реализует 110 региональных жилищных программ, из них 23 были приняты в 2018 году.

Инвестиции в жилищное строительство в 2018 году возросли на 32% в сравнении с 2017 годом – до 583,8 млн грн. Основная доля инвестиций (240,9 млн грн) была направлена из местных бюджетов, 218,8 млн грн – из личных средств граждан, 87,1 млн грн было направлено из Госбюджета и 37 млн грн – средства из уставного капитала фонда.

Кредитный портфель фонда составляет 1,28 млрд грн на начало 2019 года.

По данным ведомства, за период с 1998 года по 2018 год жилье получили 38,703 тыс. украинских семей.

Теги: #госмолодежьжилье #украина
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