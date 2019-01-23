"Запорожсталь" отметила именными стипендиями лучших запорожских студентов

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", один из крупнейших налогоплательщиков Украины и Запорожской области, отметил именными стипендиями лучших запорожских студентов.

Как сообщается в пресс-релизе предприятия в среду, стипендиальная программа "Запорожстали" действует с 2015 года и направлена на поддержку лучших студентов, мотивацию их учебной, научной и практической деятельности.

Ежегодно комбинат присуждает стипендии студентам высших и средних профессиональных учебных заведений Запорожья. За четыре года около 400 студентов удостоены стипендий комбината, общий бюджет программы составил 1,1 млн грн.

В 2019 году стартовал новый сезон стипендиальной программы – по итогам двух сессий 2018-2019 гг. 38 лучших студентов Запорожского национального технического университета, Запорожского национального университета, Инженерного института ЗНУ и металлургического колледжа ЗНУ получат стипендии "Запорожстали". С 2018 года бюджет программы увеличен с 230 тыс. грн до 440 тыс. грн в год.

При этом поясняется, что стипендиальная поддержка со стороны комбината стимулирует интерес студентов к получению качественного образования, еще на этапе обучения закладывает основу успешной профессиональной карьеры. Все стипендиаты имеют возможность приоритетного трудоустройства на предприятие. Ежегодно около 200 молодых специалистов выбирают для себя стартовой площадкой в профессию комбинат "Запорожсталь".

Стипендиатами "Запорожстали" могут стать студенты востребованных на предприятии направлений: металлургия, теплоэнергетика, логистика, автоматизация технологических процессов, экономика. Соискатели должны иметь хорошую успеваемость, участвовать в научной деятельности, активно проявлять свою гражданскую позицию. Стипендиаты могут пройти на комбинате производственную практику, обучиться в инновационном центре "Кампус" и на уникальном электронном тренажере мостового крана Pascal, посещать молодежный хаб. На предприятии действуют молодежные программы, проходят научно-технические конференции, форумы, мастер-классы, спортивные и культурно-массовые мероприятия.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".