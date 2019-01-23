События

14:04 23.01.2019

"Запорожсталь" отметила именными стипендиями лучших запорожских студентов

2 мин читать
"Запорожсталь" отметила именными стипендиями лучших запорожских студентов

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", один из крупнейших налогоплательщиков Украины и Запорожской области, отметил именными стипендиями  лучших запорожских студентов.

Как сообщается в пресс-релизе предприятия в среду, стипендиальная программа "Запорожстали" действует с 2015 года и направлена на поддержку лучших студентов, мотивацию их учебной, научной и практической деятельности.

Ежегодно комбинат присуждает стипендии студентам высших и средних профессиональных учебных заведений Запорожья. За четыре года около 400 студентов удостоены стипендий комбината, общий бюджет программы составил 1,1 млн грн.

В 2019 году стартовал новый сезон стипендиальной программы – по итогам двух сессий 2018-2019 гг. 38 лучших студентов Запорожского национального технического университета, Запорожского национального университета, Инженерного института ЗНУ и металлургического колледжа ЗНУ получат стипендии "Запорожстали". С 2018 года бюджет программы увеличен с 230 тыс. грн до 440 тыс. грн в год.

При этом поясняется, что стипендиальная поддержка со стороны комбината стимулирует интерес студентов к получению качественного образования, еще на этапе обучения закладывает основу успешной профессиональной карьеры. Все стипендиаты имеют возможность приоритетного трудоустройства на предприятие. Ежегодно около 200 молодых специалистов выбирают для себя стартовой площадкой в профессию комбинат "Запорожсталь".

Стипендиатами "Запорожстали" могут стать студенты востребованных на предприятии направлений: металлургия, теплоэнергетика, логистика, автоматизация технологических процессов, экономика. Соискатели должны иметь хорошую успеваемость, участвовать в научной деятельности, активно проявлять свою гражданскую позицию. Стипендиаты могут пройти на комбинате производственную практику, обучиться в инновационном центре "Кампус" и на уникальном электронном тренажере мостового крана Pascal, посещать молодежный хаб. На предприятии действуют молодежные программы, проходят научно-технические конференции, форумы, мастер-классы, спортивные и культурно-массовые мероприятия.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #стипендия #метинвест #запорожсталь #студенты
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Метинвест" завершил самый крупный в истории Центральной и Восточной Европы переход в облако SAP HANA/HEC

Запорожские предприятия "Метинвеста" подарили новогоднюю сказку 7200 малышам

"Запорожсталь"  передал 200 доз донорской крови для детей-пациентов облбольницы

"Запорожсталь" ко Дню святого Николая подарила детям 660 наборов сладостей и 560 кг мандаринов

В Польше работают почти 2 млн украинцев и учатся почти 40 тыс. студентов из Украины

"Метинвест" рассмотрит возможность перенаправки грузов через черноморские порты в случае сложностей с проходом Керченского пролива

Обучение в Украине иностранных студентов может быть очень перспективным рынком – Гриневич

Первокурсник одного из киевских вузов 1 сентября ранил ножом двух студентов НАУ

На ММК им. Ильича "Метинвеста" погиб работник при падении с крыши цеха холодной прокатки

Порошенко учредил госстипендию имени Левка Лукьяненко для поддержки заложников, находящихся в российском плену

ПОСЛЕДНЕЕ

В ЕС настаивают: Великобритания должна выплатить компенсацию после Brexit даже в случае отсутствия сделки

Госпогранслужба Украины и Служба защиты правоохранительных органов Венгрии могут подписать документ о сотрудничестве в сфере борьбы с коррупцией

Правозащитник сообщает о шести жертвах оккупационного режима в Крыму в 2018 году

Адвокат Януковича говорит о нарушении судом процедуры уведомления о дате оглашения приговора

В Украине Госмолодежьжилье в 2018 году увеличило обеспечение квартирами в рамках жилищных программ на 24%

ПЦУ внесена в диптих поместных церквей на сайте Вселенского патриархата

Суд продолжает рассмотрение дела депутата Киевсовета Крымчака, приобщен 21 том доказательств стороны обвинения

Синоптики прогнозируют сложные погодные условия в Украине в ближайшие сутки

ЦИК просит учитывать международные организации, что РФ признана украинским законом государством-агрессором

КГГА подтвердила введение ограничения на въезд фур в Киев с 17:00 до 21:00 в среду

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА