События

13:50 23.01.2019

ПЦУ внесена в диптих поместных церквей на сайте Вселенского патриархата

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ПЦУ внесена в диптих поместных церквей на сайте Вселенского патриархата

Сайт Вселенского патриархата обновил диптих поместных православных церквей, внеся в перечень Православную церковь Украины (GWE).

В перечне "Новые патриархаты - Автокефальные церкви" в конце, после Православной церкви Чехии и Словакии, указана Церковь Украины.

Как сообщалось, 15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины, возглавил ее митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко). 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ, 6 января вручил документ митрополиту Епифанию.

Интронизация главы ПЦУ назначена на 3 февраля.

Теги: #церковь #пцу
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