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13:06 23.01.2019

Синоптики прогнозируют сложные погодные условия в Украине в ближайшие сутки

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Синоптики прогнозируют сложные погодные условия в Украине в ближайшие сутки

В ближайшие сутки, 24 января, в северо-западной половине Украины сохранится морозная погода со снегом, который днем на севере прекратится; юго-восточная половина окажется в более теплой воздушной массе с осадками в виде снега и дождя, сообщает Укргидрометцентр.

В восточных и центральных областях ожидается снег с переходом в дождь, местами гололед, налипание мокрого снега, ночью в Харьковской и Луганской областях значительный снег, температура ночью 2-8° мороза, днем от 3° мороза до 3° тепла.

В южной части страны в четверг дождь, ночью месами с мокрым снегом, температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7 тепла, в Крыму 9-12°. На остальной территории - снег, лишь днем в северных областях без осадков, температура ночью 7-12° мороза, днем 3-8° мороза.

На дорогах страны, кроме крайнего юга, гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, ночью в восточной части порывы 15-20 м/с, метели.

В Киеве в ночь на четверг снег, днем без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 5-7° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, за весь период метеорологических наблюдений в Киеве 24 января самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 8,4 градусов выше ноля в 1899 году, самая низкая ночью – на отметке 27,1 градусов мороза в 1892 году.

В пятницу, 25 января, в западных и северных областях временами снег, в центральных и восточных областях небольшой мокрый снег и дождь, лишь в южной части без осадков. На дорогах, кроме крайнего юга, гололедица.

Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 4-9° мороза, на севере Левобережья до 12°, днем 1-6° мороза; на остальной территории ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла (днем в южных областях 1-6° тепла, в Крыму до 12°).

В Киеве в ночь на пятницу умеренный, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 3-5° мороза.

Теги: #погода
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