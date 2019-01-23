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12:45 23.01.2019

ЦИК просит учитывать международные организации, что РФ признана украинским законом государством-агрессором

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ЦИК просит учитывать международные организации, что РФ признана украинским законом государством-агрессором

Центральная избирательная комиссия Украины призывает иностранные государства и международные организации, которые намерены отправить своих наблюдателей на выборы президента Украины 31 марта, производить их тщательный отбор в связи с тем, что в Украине в связи с агрессией РФ введена уголовная ответственность за ряд действий.

"Комиссия обращает внимание всех иностранных государств и международных организаций, которые намерены осуществлять наблюдение за ходом избирательного процесса, что положениями закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" РФ признана государством-агрессором, совершающим преступление против Украины и осуществляющим временную оккупацию части ее территории", - сообщает отдел взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК.

Кроме того, в Комиссии отмечают, что в настоящее время действует уголовная ответственность за пересечение государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства или лицом, которому запрещен въезд на территорию Украины, или представителями подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств государства-агрессора вне пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска без соответствующих документов или с документами, содержащими недостоверные сведения.

"В связи с этим Центральная избирательная комиссия просит иностранные государства и международные организации учесть указанную информацию при принятии решения о направлении официальных наблюдателей", - говорится в сообщении.

Теги: #рф #украина #цик
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