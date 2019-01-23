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12:38 23.01.2019

КГГА подтвердила введение ограничения на въезд фур в Киев с 17:00 до 21:00 в среду

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КГГА подтвердила введение ограничения на въезд фур в Киев с 17:00 до 21:00 в среду

Вечером в среду в Киеве вводится временный запрет на въезд крупногабаритного транспорта в город из-за значительного снегопада, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в среду.

"В связи со сложными погодными условиями - значительным снегом и метелью - въезд в Киев крупногабаритного транспорта будет запрещен с 17:00 до 21:00. Просим водителей учесть эту информацию при планировании маршрутов через Киев", - говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что ограничения позволят минимизировать возникновение заторов на автодорогах столицы и обеспечить движение снегоуборочной техники.

Как сообщалось, ранее в КГГА анонсировали, что вечером в среду въезд в Киев крупногабаритного транспорта может быть временно запрещен из-за непогоды и сообщили, что в случае принятия такого решения уведомят отдельно.

В КГГА также отметили, что службы коммунальной корпорации "Киевавтодор" работают в усиленном режиме.

Теги: #киев #кгга #въезд #ограничения #фура
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