Движение фур ограничено на ряде дорог Николаевской и Кировоградской областей из-за непогоды

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает об ограничении движения для проезда тяжеловесных транспортных средств на ряде автодорог в Николаевской и Кировоградской областей в среду из-за снегопадов.

В частности, в Николаевской области речь идет о трассах М-13 "Кропивницкий – Платоново", Н-14 "Александровка – Кропивницкий - Николаев (обе – на всем протяжении в пределах области) и Р-75 "КПП Тимково – Александровка" (между пгт Кривое Озеро и Александровкой Вознесенского района).

В Кировоградской области движение для грузовиков ограничено на трассах М-12 "Стрый – Знаменка" (от облцентра Кропивницкий до границы с Черкасской областью), М-13 "Кропивницкий – Платоново", Н-23 "Кропивницкий – Запорожье", Н-14 "Александровка-Кропивницкий и М-05 "Киев-Одесса" (последние 4 - на всем протяжении в пределах области).

В ГСЧС также напоминают, что введенные ранее ограничения в Винницкой области на трассах М-12 "Стрый – Знаменка" (между городами Немиров и Гайсин) и М-21 "Выступовичи - Могилев-Подольский" (между городами Жмеринка и Могилев-Подольский) сохраняются.

В Одесской области сохраняется ограничение движения для многоосных грузовых транспортных средств на автодороге М-05 "Киев-Одесса" (от 273 км до 450 км.).

Для обеспечения проезда на дорогах от Государственного агентства автомобильных дорог Украины "Укравтодор" привлечено 1 тыс. 201 работник и 845 единиц техники.

В ГСЧС отмечают, что по состоянию на 9:00 среди осадки в виде снега наблюдались в Ровенской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Херсонской областях и Киеве, а в виде снега с дождем - в Одесской области.