С начала года более 11 тыс. россиян предоставили биометрические данные при въезде в Украину

С начала 2019 года более 11 тыс. россиян предоставили свои биометрические данные при въезде в Украину, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Только с начала года уже почти 12 тыс. иностранных граждан сдали отпечатки пальцев, из них более 11 тыс. - это именно граждане РФ. То есть это основная категория, с которой мы работаем", - сказал он на пресс-конференции в среду в Киеве.

О.Слободян рассказал, что 157 пунктов пропуска оснащены системой биометрического контроля.

Спикер Госпогранслужбы уточнил, что в течение 2018 года более 650 тыс. иностранных граждан сдали свои биометрические данные, из них более 500 тыс. – граждане России.

Комментируя инициативу министра иностранных дел Украины Павла Климкина относительно необходимости введения биометрического визового режима с Россией, О.Слободян отметил: "Мы готовы к такому виду контроля. Если решение будет принято, то граждане РФ будут пользоваться не просто загранпаспортами, а биометрическими загранпаспортами... Мы с 2017 года уже работаем с биометрическими документами, с 2018 года мы работаем с биометрическими данными, то есть для нас нет сложностей в том, чтобы проводить такой контроль".