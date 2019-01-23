НАПК требует от министра образования отреагировать на возможный конфликт интересов ректора педуниверситета в Сумах

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) требует от министра образования и науки Украины Лилии Гриневич отреагировать на потенциальный конфликт интересов ректора Сумского государственного педагогического университета им.А.Макаренко Юрия Лянного, в подчинении которого работают его родственники - жена, брат и жена брата.

Как сообщается на сайте НАПК в среду, Нацагентство также внесло предписание председателю Конституционного суда Украины Станиславу Шевчуку в отношении судьи КС Сергея Головатого, который не передал принадлежащие ему корпоративные права в управление другому лицу в течение 30 дней после назначения на должность, чем нарушил требования ч. 1 ст. 36 закона Украины "О предотвращении коррупции".

Кроме того, Национальное агентство направило в суд два протокола об административных правонарушениях в отношении депутата Киевского городского совета Максима Конобаса (фракция "Солидарность"), который не сообщил о своем конфликте интересов и поддержал голосованием повестку дня Киевсовета, в которую были включены вопросы передачи земельного участка субъекту хозяйствования, основателем которого является сам депутат.