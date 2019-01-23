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12:08 23.01.2019

Гройсман презентовал следующий этап децентрализации в Украине до 2020 года

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Гройсман презентовал следующий этап децентрализации в Украине до 2020 года

Премьер-министр Владимир Гройсман представил план по внедрению следующего этапа децентрализации в Украине до 2020 года.

"Очень важно, чтобы все эти изменения были закреплены в Конституции", - сказал В.Гройсман на заседании правительства в среду.

Глава правительства отметил необходимость начать конституционный процесс по изменениям в части децентрализации для необратимости проводимых изменений.

По словам премьера, на новом этапе децентрализации необходимо утверждение новой территориальной основы, а именно завершение формирования объединенных территориальных громад (около 1,7 тыс.) и формирование новых районов (около 100). Также необходима передача полномочий от государственной власти местным органам и их разграничение между уровнями и органами по принципу субсидиарности. Среди прочего, по словам В.Гройсмана, необходимо создание независимой ресурсной базы для осуществления полномочий местным самоуправлением и создание эффективной системы органов местного самоуправления. Кроме того, нужно упорядочить систему государственного контроля над законностью деятельности местного самоуправления.

По мнению премьера, необходимы также развитие форм прямого народовластия (выборов и референдумов) и усовершенствование системы координации деятельности центральных органов власти и местных властей.

В:Гройсман подчеркнул, что данные изменения необходимо воплотить в жизнь до местных выборов 2020 года.

Теги: #гройсман #децентрализация
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