Холодницкий сообщил о подозрении в декларировании недостоверных данных экс-депутату Полтавского облсовета Лебедину

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий сообщил бывшему депутату Полтавского областного совета Юрию Лебедину о подозрении в декларировании недостоверных сведений за 2016 год.

Как сообщается в среду на странице САП в Фейсбуке, по версии следствия, бывший депутат не отобразил в декларации данные о средствах, одолженных третьим лицам (общая сумма более 126 млн грн), а также не указал наличие денежных активов на банковских счетах (общая сумма более 14 млн грн). Он также подал заведомо недостоверные сведения о наличии корпоративных прав в 15 субъектах хозяйственной деятельности, которые отличаются от достоверных на сумму стоимости этих прав (несколько миллионов гривень).

Кроме того, Ю.Лебедин не отобразил данные о том, что он является конечным бенефициарным владельцем юридических лиц ООО "НС Богдановская", ООО "НС Крутобалчанская", ООО "Богдановская-Агро", ООО "НС Драбиновская", ООО "Востокстройгаз", ООО "Элеватор "Чиста криниця", ЧП "Санжары-Агромир Плюс", ООО "Сократ", ООО "Проминь", ООО "Производственное предприятие Харьковский электроаппаратный завод", ООО "Спецкран", ООО "Чиста криниця", ООО "Агропрод-Сервис", ОДО "Новосанжарский комбикормовый завод", ООО "Компания Фармко", ООО "НС Фармко", ООО "Селещинский элеватор", ЧАФ "Колос", ООО "Агро-Фарм", ДП "Допомога".

Экс-депутат также не внес информацию о доходе в 42,6 млн грн, полученном им от возврата возвратной беспроцентной ссуды, и не задекларировал более 140 млн грн денежных активов.

Действия Ю.Лебедина квалифицированы по ст. 366-1 УК Украины (предоставление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной законом "О предотвращении коррупции"). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от 150 до 240 часов, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ю.Лебедин был избран в Полтавский облсовет от ВО "Батькивщина". Досрочно сложил полномочия депутат в июле 2018 года.