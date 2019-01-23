В Винницкой области на двух международных трассах ограничено движение фур из-за непогоды

Временное ограничение движения для большегрузных транспортных средств на двух трассах международного значения введено в Винницкой области в среду утром в связи со снегопадами.

Как сообщается на официальном сайте ГСЧС, речь идет о трассах М-12 "Стрый - Знаменка" (на участке между городами Немиров и Гайсин) и М-21 "Выступовичи - Могилев-Подольский" (на участке между городами Жмеринка и Могилев-Подольский).

Транспортное сообщение на автомобильных дорогах государственного и местного значения обеспечено. За сутки подразделения ГСЧС оказали помощь в буксировке 68 транспортных средств, в которых находилось 93 человека.

Для обеспечения проезда на дорогах от Государственного агентства автомобильных дорог Украины "Укравтодор" привлечено 1 тыс. 382 работника и 920 единиц техники.

В ГСЧС отмечают, что по состоянию на 9:00 среди осадки в виде снега наблюдались в Ровенской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Херсонской областях и Киеве, а в виде снега с дождем - в Одесской области.