События

11:27 23.01.2019

В Винницкой области на двух международных трассах ограничено движение фур из-за непогоды

1 мин читать
В Винницкой области на двух международных трассах ограничено движение фур из-за непогоды

Временное ограничение движения для большегрузных транспортных средств на двух трассах международного значения введено в Винницкой области в среду утром в связи со снегопадами.

Как сообщается на официальном сайте ГСЧС, речь идет о трассах М-12 "Стрый - Знаменка" (на участке между городами Немиров и Гайсин) и М-21 "Выступовичи - Могилев-Подольский" (на участке между городами Жмеринка и Могилев-Подольский).

Транспортное сообщение на автомобильных дорогах государственного и местного значения обеспечено. За сутки подразделения ГСЧС оказали помощь в буксировке 68 транспортных средств, в которых находилось 93 человека.

Для обеспечения проезда на дорогах от Государственного агентства автомобильных дорог Украины "Укравтодор" привлечено 1 тыс. 382 работника и 920 единиц техники.

В ГСЧС отмечают, что по состоянию на 9:00 среди осадки в виде снега наблюдались в Ровенской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Херсонской областях и Киеве, а в виде снега с дождем - в Одесской области.

Теги: #гсчс #трасса #фура #снегопад
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

На трассе "Киев-Одесса" временно ограничили движение фур из-за снегопадов

На Киев надвигается вьюга, водителей призывают в среду не выезжать на своих авто

Сапер ГУ ГСЧС в Донецкой области ранен вследствие обстрела с неподконтрольной территории – глава ОВГА

МВД рассматривает возможность закупки украинских самолетов для нужд Нацгвардии и ГСЧС – Аваков

Турист погиб в горах во Львовской области, его спутник госпитализирован с обморожением

Восстановлено движение транспорта по автодороге в Закарпатской области, на которую сошла лавина

Пожар в отселенном доме в центре Киева локализован, из соседнего здания эвакуировали 12 человек

В центре Киева горит отселенный трехэтажный дом, есть угроза распространения на другие здания

В Харьковской области спасатели отбуксировали с заснеженных дорог "скорую" и школьный автобус

В Винницкой области столкнулись бензовоз, грузовик и легковушка

ПОСЛЕДНЕЕ

Дело экс-главы Госэкоинспекции Заики, который не задекларировал имущество на 27 млн грн, передано в суд

Холодницкий сообщил о подозрении в декларировании недостоверных данных экс-депутату Полтавского облсовета Лебедину

Неизвестные устроили погром в часовне Житомирской епархии УПЦ (МП), полиция открыла дело по статье "хулиганство"

Турецкая сторона известила Киев о визите консулов в Крым в связи с гибелью людей на танкерах

Митрополит Епифаний намерен совершить визит в Афины после признания ПЦУ Элладской православной церковью

Вечером планируется запретить въезд крубногабаритного транспорта в Киев

Гройсман и Турчинов поздравили Филарета с 90-летием

Оболонский райсуд Киева утром 24 января начнет объявлять приговор Януковичу

Название УПЦ (МП) меняться не будет, утверждает наместник Киево-Печерской лавры

Зубко поручил перевести штабы всех уровней на круглосуточную работу из-за непогоды

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА