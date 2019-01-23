События

11:23 23.01.2019

На трассе "Киев-Одесса" временно ограничили движение фур из-за снегопадов

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На трассе "Киев-Одесса" временно ограничили движение фур из-за снегопадов

На некоторых участках трассы международного движения М-05 "Одесса-Киев" в среду ограничено движение грузового транспорта из-за погодных условий, сообщает советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

"В связи со значительным ухудшением погодных условий Служба автомобильных дорог в Одесской области вводит временное ограничение движения грузового транспорта на некоторых участках трассы Одесса-Киев с 10:30 23 января 2019 года. Рекомендуется отложить вообще движение по трассе в это время - на дороге гололедица, туман и мощный снегопад", - написал Р.Форостяк на своей странице в соцсети Facebook в среду.

По его словам, дороги интенсивно очищают, всю ночь работают группы областных управлений полиции и ГСЧС, готовые оказать помощь попавшему в снежную ловушку транспорту. "Однако лучше отказаться от поездок вообще, пока стихия не утихнет", - добавил Р.Форостяк.

Как сообщалось, ранее было было временно ограничено движение для большегрузных транспортных средств на двух трассах международного значения М-12 и М-21 в Винницкой области.

По состоянию на 9:00 среди снегопады наблюдались в Ровенской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Херсонской областях и в Киеве, а в виде снега с дождем - в Одесской области.

Теги: #трасса #погода #снегопад #фура
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