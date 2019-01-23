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10:28 23.01.2019

Вечером планируется запретить въезд крубногабаритного транспорта в Киев

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Вечером планируется запретить въезд крубногабаритного транспорта в Киев

В связи со сложными погодными условиями планируется временно запретить въезд в Киев крупногабаритного транспорта с 17:00 до 21:00 23 января, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в среду.

"Это позволит минимизировать возникновение пробок на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники. О введении такого запрета будет сообщено дополнительно. Просим водителей учесть эту информацию при формировании маршрутов через Киев", - говорится в сообщении.

Кроме того, на маршрутах общественного транспорта из-за снега и гололеда введено оперативное положение - курсирование с отклонением от графика движения.

В КГГА также отметили, что службы коммунальной корпорации "Киевавтодор" работают в усиленном режиме.

Теги: #киев #горадминистрация #дороги #транспорт
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