Гройсман и Турчинов поздравили Филарета с 90-летием

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов поздравили почетного патриарха Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарета с 90-летним юбилеем.

В.Гройсман в своем обращении к Филарету отметил, что "для каждого, кто борется со злом, кто сталкивается с предательством, угрозами и клеветой, кто имеет большую и благородную мечту - Вы образец и наставник".

"Вы учите терпеть, но и бороться. Ставить цель выше собственных амбиций. Любить Бога и людей. А люди отвечают Вам взаимностью - уважают Вас, доверяют Вам. И сегодня Вы называете себя счастливым человеком. Будьте же счастливы и здоровы на многие лета, Ваше Святейшество!", - говорится в поздравлении главы правительства, размещенном на его странице в соцсети Фейсбук.

В свою очередь, А.Турчинов в своем обращении, опубликованном на сайте СНБО в среду, отметил, что патриарх Филарет – "человек, который ассоциируется с независимостью Украины, достоинством и борьбой украинского народа, которая завершится нашей общей победой". "Девяносто лет, из которых почти семьдесят преисполнены борьбы и служения Украине для утверждения нравственных принципов, взаимоуважения и взаимопонимания, содействия распространению христианских ценностей добра и справедливости в нашей стране, - добавил он.

"Пусть Господь благословляет и освящает вашу жизнь и ваш победный путь!", - говорится в поздравлении А.Турчинова.