Название УПЦ (МП) меняться не будет, утверждает наместник Киево-Печерской лавры

Наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) утверждает, что название Украинской православной церкви (Московского патриархата) не будет меняться, несмотря на положения принятого в декабре 2018 года закона.

"Не будет. Нет никаких причин. Мы своя украинская церковь со своим народом в своей стране", - сказал он в интервью газете "Сегодня", опубликованном в среду, отвечая на вопрос о том, будет ли меняться название УПЦ (МП) в соответствии с принятым законом.

Он пояснил, что в митрополии "юристы решают, как действовать".

Верховная Рада приняла закон, обязывающий УПЦ (МП) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ), 20 декабря 2018 года.

Документ предусматривает, что религиозная организация, входящая в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем ее территорию, обязана в названии отображать принадлежность к такой религиозной организации за пределами страны. Такая религиозная организация в Украине будет обязана в своем уставном названии полностью указывать название той организации, частью которой она является, и центр которой находится за пределами Украины, с допустимым добавлением слов "в Украине".

П.Порошенко подписал закон 22 декабря.

27 декабря закон вступил в силу. Теперь центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере религии, должен провести религиоведческую экспертизу зарегистрированных уставов религиозных организаций. Если будут установлены обстоятельства, регулируемые данным законом, этот госорган обязан через официальное издание "Урядовый курьер" проинформировать о них соответствующую религиозную организацию.

18 января 2019 года в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 49 народных депутатов Украины относительно конституционности этого закона. Нардепы, в частности, просят открыть конституционное производство о соответствии Основному закону данного закона о переименовании УПЦ (МП), признать этот закон неконституционным.