События

09:47 23.01.2019

Порошенко 23-24 января примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе

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Порошенко 23-24 января примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе

Президент Украины Петр Порошенко 23-24 января осуществит рабочий визит в Швейцарию для участия в ежегодном Всемирном экономическом форуме, сообщила его пресс-служба.

"Глава государства примет участие в сессии на тему "Стратегический прогноз по Центральной и Восточной Европе" и проведет ряд двусторонних встреч с руководителями международных организаций, мировыми лидерами, а также представителями ведущих деловых кругов мира", - отмечается в сообщении.

Президент Украины также будет председательствовать на втором заседании Национального инвестиционного совета, который будет проведен в Давосе.

Теги: #давос #порошенко #форум
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