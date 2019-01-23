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08:15 23.01.2019

Порошенко поздравил патриарха Филарета с 90-летием

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Порошенко поздравил патриарха Филарета с 90-летием

Президент Украины Петр Порошенко поздравил патриарха Филарета (Денисенко) с 90-летием, сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

"Приняв монашеский постриг в 21 год, Вы, Ваше Святейшество, всю свою долгую жизнь посвятили служению Церкви. Отстаивали право верить в Бога во времена воинствующего атеизма. Стали первым украинцем, который занял киевский престол за почти 150 лет. Перед тем Петербург и Москва присылали служить сюда кого угодно, но не украинцев ... И делали это с неизменной целью - русифицировать и духовно расколоть наш народ. И как показательно, что именно сын донецкого края высоко поднял флаг украинства и несет его столько десятилетий. И это символ того, что Донбасс - это Украина"- говорится в сообщении, на официальном сайте администрации президента в среду утром.

Президент особо отметил роль патриарха Филарета в духовном объединении украинского народа.

"Вы уже вошли в историю как духовный и государственный лидер, один из создателей церкви и государства. Ваше патриаршее благословение во время важных общественно-политических событий вдохновляло людей идти путем правды, консолидировало и придавало сил. Так, в Оранжевую революцию, так было в Революцию достоинства. Так есть и сейчас во время российской агрессии против Украины" – отметил П. Порошенко.

"И сегодня, когда миллионы соотечественников поднялись на защиту своей Родины от российского агрессора, Ваше мудрое слово, Ваши молитвы добавляют всем нам сил в защите правды и справедливости, в сохранении национального единства, в вере в победу над врагом" – подытожил глава украинского государства.

Теги: #президент #патриарх #украина #поздравления
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