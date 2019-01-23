Два взрыва прогремели в столице Йемена

Два взрыва произошли в столице Йемена Сане, сообщает Al Arabiya.

По данным телеканала, один из взрывов был произведен в рамках операции, нацеленной на склад с оружием вблизи улицы Таиз на юге столицы.

Второй взрыв произошел на складе с ракетами и оружием напротив здания компании Yemen Petroleum также на юге Саны.

Сообщений о жертвах и пострадавших не поступало.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года.

В конце прошлого года в Швеции прошли переговоры по урегулированию ситуации в Йемене. Позднее мятежники в рамках договоренностей между сторонами конфликта в конце декабря вернули контроль над портом Ходейда на Красном море правительству страны.