Социальную карту участников АТО уже получили 178 тыс человек – председатель объединения "Украинцы - вместе!"

Более 178 тысяч участников боевых действий на востоке Украины и членов их семей получили "Социальную карту участника АТО", сообщил председатель правления Всеукраинского объединения участников АТО "Украинцы - вместе!" (укр. "Українці-разом!") Руслан Руденко.

"В целом 178 тысячам участников боевых действий, получивших эти карты, предоставлена негосударственная адресная помощь на более чем 306 млн грн", - сказал Р.Руденко на пресс-конференции во вторник в Киеве.

По его словам, социальная карта участника АТО дает возможность ее владельцу получать бесплатные юридические консультации, психологическую помощь, дисконты во многих торговых сетях.

Р.Руденко также сообщил, что у объединения "Украинцы - вместе!" более 2,5 тысяч партнеров, начиная от представителей мелкого и среднего бизнеса и заканчивая крупными торговыми сетями. В планах организации – помощь участникам АТО в получении квартир или льготных кредитов на их покупку.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в ходе пресс-конференции Р.Руденко подписал меморандум с одним из строительных предприятий, которое уже выделило несколько бесплатных квартир участникам АТО и готово предоставлять им выгодные условия кредитования, в том числе и с отсрочкой платежа.

Он напомнил, что всеукраинскую социально-правовую программу помощи участникам боевых действий "Социальная карта участника АТО" поддерживают также национальный комитет ветеранов войны, волонтеров и участников АТО, Министерство обороны, Национальная гвардия.