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01:00 23.01.2019

СБУ блокировала канал контрабанды в Украину психотропных веществ

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СБУ блокировала канал контрабанды в Украину психотропных веществ

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировала функционирование международного канала контрабанды в Украину психотропных веществ.

"Оперативники Харьковского Управления СБУ установили, что житель Северодонецка лично ввозил контрабандой из одной из стран Европы психотропные вещества МДМА, которые сбывал в Украине, в частности в Харьковской области, наркодилерам большими партиями. В ходе спецоперации правоохранительными органами задокументирован факт сбыта злоумышленником таблеток психотропа МДМА на 9 тысяч евро", - сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы задержали мужчину в пункте пропуска "Ягодин" в Волынской области при попытке ввоза в Украину крупной партии психотропов. У него изъято 6 тысяч таблеток МДМА, спрятанных в пакетах с кофе. Операция проходила при содействии Государственной пограничной службы Украины процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

В общей сложности в ходе спецоперации правоохранители изъяли из незаконного оборота 8,5 тыс. таблеток МДМА весом более 2,6 кг, стоимость которых по ценам "черного рынка" достигает 3 млн грн.

Следователи Управления СБУ в Харьковской области решают вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт психотропных веществ) и ст.305 (контрабанда психотропных веществ) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #сбу #украина #наркотики
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