ХГАПП ставит целью восстановление серийного производства АН-74 – гендиректор

Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (ХГАПП) за последнее полугодие увеличило объемы производства в 1,6 раза, однако загрузка предприятия по-прежнему незначительна, сообщил генеральный директор ХГАПП Сергей Задорожный.

"Мы сегодня регулярно выплачиваем заработную плату, но не всему коллективу а исключительно тем, кто выполняет задачи, которые сейчас ставятся... Порядка 6-9% всего имеющегося оборудования сегодня задействовано. Поэтому цель наша - восстановить серийное производство самолетов АН-74. Госзаказ в виде двух машин даст возможность сегодня загрузить предприятие достаточно серьезно", - сказал С.Задорожный на совещании в Харьковской облгосадминистрации.

Отвечая на вопросы министра внутренних дел Арсена Авакова о возможностях серийного производства легкого самолета ХАЗ-30, С.Задорожный отметил, что под производство этого самолета выделена отдельная линия.

"На первом этапе при наличии заказа машин 10 в год сделаем", - сказал С.Задорожный.

Аваков попросил подготовить предложение, чтобы МВД могло проанализировать и сравнить ХАЗ-30 с самолетами Diamond того же класса.

Как сообщалось, ранее во вторник А.Аваков заявил, что министерство внутренних дел рассматривает возможность закупки отечественных самолетов для нужд Нацгвардии и ГСЧС. В частности, по его словам, МВД планирует купить 2 АН-74 ТК200 у ХГАПП.

Летом 2012 года ХГАПП презентовал двухместный легкий самолет ХАЗ-30, разработанный конструкторским бюро предприятия. Этот самолет предназначен для первоначального обучения курсантов летных училищ военной и гражданской авиации, а также пилотов аэроклубов и для выполнения полетов частными лицами

ХАЗ-30 оснащен австрийским двигателем Rotax-912 ULS с тянущим трехлопастным воздушным винтом. Его максимальная скорость - 200 км/ч, длина разбега - 100 м, длина пробега - 100 м.

Максимальная взлетная масса самолета составляет 650 кг, максимальная посадочная масса - 650 кг, максимальная масса снаряженного самолета - 565 кг, мсса пустого самолета - 395 кг.

Самолет выполняет взлет и посадку на воздушно-посадочной полосе с искусственным и грунтовым покрытием.