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23:51 22.01.2019

В Киеве, в 24-этажном доме произошел пожар, проведена эвакуация жителей - ГСЧС

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В Киеве, в 24-этажном доме произошел пожар, проведена эвакуация жителей - ГСЧС

В Печерском районе Киева в 24-этажном доме произошел пожар, наблюдается сильное задымление, проведена эвакуация жителей, сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в городе Киеве.

"Сегодня, 22 января, в 21:11 в службу 101 поступила информация о пожаре в 24-этажном жилом доме на ул. Подвысоцкого, 4в, Печерский район. В настоящее время пожар локализован, в 22:45, горит электропроводка с 1-го по 11-й этажи. Сильно пострадали 7-8 этажи. Также наблюдается сильное задымление с 11 по 22 этажи" – говорится в сообщении, на официальной странице ГУ ГСЧС УКРАИНЫ в городе Киев в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

Пожарным пришлось эвакуировать жителей многоквартирного дома.

"Проводится эвакуация граждан. В настоящее время уже эвакуированы 43 человека, из них 1 женщину с 2мя детьми спасли по пожарной автолестнице"- отметили в ГСЧС.

Работа по тушению пожара продолжается. На месте работает 14 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 53 человека личного состава.

Теги: #киев #украина #эвакуация #пожар
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