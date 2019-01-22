Кандидат Кошулинский живет на зарплату, которую получает в "Свободе", и сбережения

Выдвинутый в президенты Украины от партии "Свобода" и еще ряда националистических сил, депутат Львовского облсовета Руслан Кошулинский подал электронную декларацию кандидата за 2018 год.

За год он заработал 56 тыс. грн по основному месту работы во Всеукраинском объединении "Свобода" и 37 тыс. 320 грн в Львовской областной организации Всеукраинского объединения "Свобода". Также получил 1420 грн процентов от вклада в "Укргазбанке" и 368 грн процентов в "ПриватБанке".

На счетах в "Укргазбанке" у него размещено 14 тыс. 886 грн, в "ПриватБанке" – 4 тыс. 865 грн. Наличными Р.Кошулинский задекларировал 80 тыс. грн и $7,3 тыс.

Его супруга Мария Кошулинская получила 182 тыс. 298 грн зарплаты по основному месту работы в АО "Галичфарм" (входит в фармацевтическую корпорацию "Артериум", одним из собственников которой является контролируемая бизнесменом и народным депутатом Константином Жеваго группа "Финансы и Кредит" - ИФ). Она также задекларировала наличными 54 тыс. грн.

С июля 2014 года кандидат в президенты владеет домом площадью 235,4 кв. м в Львове, а с июня 2015 года земельным участком площадью 334 кв. м в Львове. Также у него есть недостроенные гараж площадью 45 кв. м, теплица площадью 41 кв. м и беседка площадью 18 кв. м.

В августе 2010 году Р.Кошулинский приобрел автомобиль ЗАЗ 968М (1985 года выпуска) за 1789 грн и прицеп ПВ 350 (1994 года выпуска) за 370 грн.

Его супруга Мария Кошулинская в мае 2016 года приобрела автомобиль Nissan Leaf (2013 года выпуска) за 135,6 тыс. грн.

Как известно, с декабря 2012 года по ноябрь 2014 года Р.Кошулинский был заместителем председателя Верховной Рады Украины предыдущего созыва.