НАПК проверит как первоочередные декларации Бойко, Ляшко, Кличко, ряда депутатов из различных фракций и ответственных чиновников

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции на внеочередном заседании 21 января приняло решение о проведении полных проверок 160 деклараций высоких должностных лиц, которых определила запущенная в сентябре автоматизированная система контроля.

"Система автоматически определила декларации, которые в первую очередь подлежат проверке – это декларации, которые набрали более 2000 баллов по установленным критериям. Принятое Национальным агентством решение позволит проверить соответствующие декларации на достоверность указанных в них сведений, точность оценки задекларированных активов, наличие конфликта интересов и признаки незаконного обогащения", - отмечается в сообщении пресс-службы НАПК.

В частности, будут проверены декларации кандидатов в президенты Украины Юрия Бойко за 2016 и 2017 годы, и Олега Ляшко за 2017 год.

НАПК проверит как первоочередные декларации мэра Киева Виталия Кличко за 2015-2017 годы, заместителя главы КГГА Дмитрия Давтяна за 2017 год и его декларации в бытность первым заместителем главы Запорожской ОГА за 2015-2016 годы, заместителя главы КГГА Ильи Сагайдака за 2015-2016 годы, заместителя мэра Киева – секретаря Киевсовета Владимира Прокопива за 2015 год.

В число проверяемых попали декларации первого заместителя главы фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко за 2015-2017 годы, его коллег по фракции Богдана Дубневича за 2017 год и Ярослава Дубневича за 2015-2017 годы, Максима Ефимова за 2015-2017 годы, Глеба Загория за 2015-2016 годы.

Проверят декларации входящих во фракцию "Оппозиционного блока" Михаила Добкина за 2015 год, Юлии Левочкиной за 2016-2017 годы, Вадима Новинского за 2017 год, формально входящего в эту фракцию Нестора Шуфрича за 2016-2017 годы.

НАПК проверит декларации сопредседателя депутатской группы "Видродження" Виталия Хомутынника за 2017 год, Елены Сотник из фракции "Самопомич" за 2017 год, Игоря Мосийчука за 2016 год и Сергея Рыбалки за 2017 год (фракция Радикальной партии), внефракционного (ранее член фракции БПП) Борислава Розенблата за 2016-2017 годы, Ивана Фурсина из депутатской группы "Воля народа" за 2015-2017 годы.

Будут также проверены декларации первого замглавы администрации президента Украины Виталия Ковальчука за 2017 год, первого заместителя секретаря СНБО Украины Олега Гладковского за 2015 и 2016 годы, заместителя генпрокурора Украины – главного военного прокурора Анатолия Матиоса за 2015 год.

В число проверяемых были определены декларации первого заместителя министра финансов Оксаны Маркаровой за 2015-2017 годы, экс-главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка за 2017 год, экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова за 2015-2017 годы, главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимура Хромаева за 2017 год.

Будут проверены декларации мэра Днепра Бориса Филатова за 2015-2017 годы, мэра Ирпеня Владимира Карплюка за 2017 год, мэра Чернигова Владислава Атрошенко за 2015-2016 годы и главы Черниговской ОГА Валерия Кулича за 2017 год, фигуранта "дела Труханова", заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана за 2016 год, мэра Полтавы Александра Мамая за 2016-2017 годы.