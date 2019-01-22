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21:42 22.01.2019

Юнкер: необходимо настаивать на уважении территориальной целостности Грузии

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Юнкер: необходимо настаивать на уважении территориальной целостности Грузии

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что интересовался у президента Грузии Саломе Зурабишвили ситуацией в Абхазии и Южной Осетии.

"Мы считаем, что при каждой возможности мы должны настаивать на необходимости уважения территориальной целостности Грузии", - сказал Ж.-К.Юнкер на совместной с С.Зурабишвили пресс-конференции во вторник в Брюсселе.

Президент Грузии совершала свой первый визит в Европейский союз.

Теги: #позиция #грузия #ес
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