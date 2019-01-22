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21:08 22.01.2019

Пять стран подписали меморандум о финподдержке преследования виновных в трагедии МН17

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Пять стран подписали меморандум о финподдержке преследования виновных в трагедии МН17

В Гааге представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины подписали межправительственный меморандум о финансировании судебного преследования виновных в катастрофе самолета "Боинг" Малазийских авиалиний, рейс МН17.

"Подписавшиеся стороны договариваются совместно финансировать процедуры, связанные с судебным преследованием подозреваемых в ответственности за крушение рейса MH17 в свете международного характера трагедии, а также цели сделать данные процедуры как можно более доступными для всех родственников жертв", - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Нидерландов во вторник.

Согласно тексту меморандума, представители пяти стран создадут специальный комитет по финансовому надзору, в состав которого могут войти другие государства, граждане которых погибли в авиакатастрофе МН17.

Так комитет будет осуществлять функции финансового контроля, в частности, рассматривать ежегодные отчеты Минюста Нидерландов, а также рассматривать и утверждать годовой бюджет для тех категорий расходов, которые будут совместно финансироваться государствами-членами комитета.

Данный меморандум будет действовать в течение пяти лет с возможностью продления на двухлетние периоды.

Как сообщалось, 27 декабря Кабинет министров Украины одобрил проект меморандума о взаимопонимании между правительствами Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов о финансовой поддержке судебного преследования виновных в крушении самолета "Боинг" Малазийских авиалиний, рейс МН17, 17 июля 2014 года.

На подписание данного документа с украинской стороны был уполномочен посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.

Теги: #трагедия #mh17 #украина #меморандум
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