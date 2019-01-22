События

20:08 22.01.2019

Осужденного в Беларуси украинского журналиста Шаройко перевели в колонию

1 мин читать
Осужденного в Беларуси украинского журналиста Шаройко перевели в колонию

Украинского журналиста Павла Шаройко перевели из СИЗО КГБ в бобруйскую исполнительную колонию № 2, сообщил TUT.BY со ссылкой на посла Украины в Беларуси Игоря Кизима.

Перевод состоялся до Нового года. В колонии его уже навещала жена. 23 января П.Шаройко планирует посетить украинский консул.

О задержании КГБ П.Шаройко стало известно 20 ноября 2017 года. По данным КГБ Беларуси, координацию разведывательной деятельности осуществлял сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Скворцов, действовавший под прикрытием должности советника посольства Украины в Минске. За деятельность, не совместимую с дипломатическим статусом, И.Скворцов был выслан из Беларуси.

Украина, руководствуясь принципом взаимности, выслала из страны белорусского дипломата.

19 февраля 2018 года Верховный суд Беларуси приговорил П.Шаройко за шпионаж к восьми годам лишения свободы.

Ранее КГБ Беларуси заявил, что обмен П.Шаройко на задержанного на Украине белоруса Юрия Политику невозможен, но украинца могут помиловать.

Теги: #журналист #украина #колония #беларусь
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Нарколог, осматривавшая обвиняемую в смертельном ДТП Зайцеву: Явных внешних признаков наркотического опьянения не было

Украина и Македония активизируют политическое и экономическое взаимодействие - МИД

Вопрос отмены моратория на эксгумационные работы в Украине будет обсуждаться в ходе визита в Киев вице-премьера Польши Глинского

Большинство зафиксированных МВД нарушений избирательного законодательства – мелкого характера

ЕК предлагает РФ и Украине свою правовую экспертизу в контексте Стокгольмского арбитража

Военком Харьковского ОРВК задержан по подозрении в получении взятки $500

Раненая рысь обнаружена в Житомирской области

Подольско-Воскресенский мост в Киеве откроют через полтора-два года

Боевики дважды нарушили режим тишины в зоне ООС, украинские военные не пострадали

В Киеве разоблачили онлайн порно-студию

ПОСЛЕДНЕЕ

На Киев надвигается вьюга, водителей призывают в среду не выезжать на своих авто

Полторак в Израиле поднимал вопрос возможной подготовки представителей ВСУ на базе IMI Academy

Помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл уходит в отставку - представитель госдепа

Starbucks начинает доставку кофе в Сан-Франциско в партнерстве с UberEats

В Варшаве совершена попытка тарана ограды президентского дворца, водитель задержан

Мир переживает эпоху, в которую первостепенная роль отводится национальным государствам – Помпео

Раненому в Донецкой области саперу оказана медпомощь, его жизни ничего не угрожает - штаб ООС

Порошенко подписал закон о противоминной деятельности

Суд завершил подготовку по иску к Порошенко в связи с обращением к патриарху Варфоломею о Томосе, заседание состоится 27 февраля

НАПК пригласило Нищука и Трубарова для дачи пояснений

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА