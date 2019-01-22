Осужденного в Беларуси украинского журналиста Шаройко перевели в колонию

Украинского журналиста Павла Шаройко перевели из СИЗО КГБ в бобруйскую исполнительную колонию № 2, сообщил TUT.BY со ссылкой на посла Украины в Беларуси Игоря Кизима.

Перевод состоялся до Нового года. В колонии его уже навещала жена. 23 января П.Шаройко планирует посетить украинский консул.

О задержании КГБ П.Шаройко стало известно 20 ноября 2017 года. По данным КГБ Беларуси, координацию разведывательной деятельности осуществлял сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Скворцов, действовавший под прикрытием должности советника посольства Украины в Минске. За деятельность, не совместимую с дипломатическим статусом, И.Скворцов был выслан из Беларуси.

Украина, руководствуясь принципом взаимности, выслала из страны белорусского дипломата.

19 февраля 2018 года Верховный суд Беларуси приговорил П.Шаройко за шпионаж к восьми годам лишения свободы.

Ранее КГБ Беларуси заявил, что обмен П.Шаройко на задержанного на Украине белоруса Юрия Политику невозможен, но украинца могут помиловать.