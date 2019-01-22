События

19:47 22.01.2019

На Киев надвигается вьюга, водителей призывают в среду не выезжать на своих авто

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На Киев надвигается вьюга, водителей призывают в среду не выезжать на своих авто

В Киеве в среду, 23 января, ожидается ухудшение погодных условий - значительный снег и вьюги, прирост снежного покрова составит 10-15 см, сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

"В связи с этим, призываем водителей по возможности воздержаться от поездок на частных авто, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники и не вызывать пробок на автодорогах столицы… Кроме того, убедительно просим не парковать автомобили на обочинах дорог и в не предназначенных для этого местах. Автомобили, которые будут мешать прохождению снегоуборочной техники, будут эвакуированы", - говорится в сообщении.

Также в случае усиления снегопадов городская власть может принять решение о временном запрете въезда в столицу большегрузного и крупногабаритного транспорта.

Ночью в столице будет дежурить 387 единиц снегоуборочной и вспомогательной техники корпорации "Киевавтодор", а также 54 бригады по ручной уборк

Теги: #киев #погода #снегопад
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