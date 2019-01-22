Помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл уходит в отставку - представитель госдепа

Представитель Госдепа США Роберт Палладино во вторник объявил об отставке помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсса Митчелла.

"Помощник госсекретаря Митчелл уходит с поста главы Управления по европейским и евразийским делам с 15 февраля 2019 года. Первый заместитель помощника госсекретаря Элизабет Миллард будет исполнять обязанности помощника госсекретаря", - написал Р.Палладино на своей страничке в Twitter.

Госсекретарь США Майкл Помпео, комментируя эту отставку, написал в Twitter: "Уэсс проделал громадную работу на посту помощника госсекретаря. Я ценил его советы и мудрость, когда он руководил в нашей администрации командой, отвечающей за отношения с Европой. Я желаю ему и его супруге Элизабет, которая также является преданным госслужащим, большого счастья с их двумя малыми детьми".

У.Митчелл занимал пост главы Управления по европейским и евразийским делам госдепа США с сентября 2017 года. В этой должности он в частности отвечал за отношения с Россией и Украиной.