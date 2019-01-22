События

18:41 22.01.2019

Мир переживает эпоху, в которую первостепенная роль отводится национальным государствам – Помпео

1 мин читать
Мир переживает эпоху, в которую первостепенная роль отводится национальным государствам – Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник заявил, что национальные лидеры, а не международные организации способны лучше позаботиться о согражданах.

"Мы принимаем испытанную временем истину: национальные государства имеют значение, и никакая международная организация не может выступать в интересах какого-либо народа лучше, чем его лидеры", - сказал он, обращаясь к участникам Всемирного экономического форума, который проходит в Давосе.

При этом он указал на необходимость "крепких границ" для безопасности народа и его суверенитета и на важность того, чтобы все страны вносили свою лепту в обеспечение международной безопасности.

"Кроме этого, президент (США Дональд - ИФ) Трамп отмечал, что экономическая безопасность это дело национальной безопасности", - подчеркнул госсекретарь.

Теги: #помпео #сша
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

США намерены запросить у Канады экстрадицию финдиректора Huawei

Разведслужбы США и КНДР уже 10 лет поддерживают регулярные контакты

Трилер "Скло" очолив американський прокат, незважаючи на слабкі відгуки

Триллер "Стекло" возглавил американский прокат, несмотря на слабые отзывы

Мексика никак не противодействует мигрантам, идущим в сторону США – Трамп

Трамп заявил, что ждет с нетерпением встречи с Ким Чен Ыном в конце февраля

Обсуждения строительства Trump Tower в Москве могли вестись до ноября 2016, заявил адвокат Трампа

На орбиту Земли выведен американский разведывательный спутник

В Черное море направляется американский эсминец

Представитель Мюллера назвал неверной публикацию интернет-портала о Трампе и строительстве небоскрёба в Москве

ПОСЛЕДНЕЕ

В Варшаве совершена попытка тарана ограды президентского дворца, водитель задержан

Раненому в Донецкой области саперу оказана медпомощь, его жизни ничего не угрожает - штаб ООС

Украина и Македония активизируют политическое и экономическое взаимодействие - МИД

Порошенко подписал закон о противоминной деятельности

Суд завершил подготовку по иску к Порошенко в связи с обращением к патриарху Варфоломею о Томосе, заседание состоится 27 февраля

НАПК пригласило Нищука и Трубарова для дачи пояснений

Основные версии нападения в Харькове на офицера уголовного розыска связаны с его профессиональной деятельностью - Аброськин

Прокуратура передала в суд обвинительные акты в двух делах против экс-директора "Львовтеплоэнерго"

В Украине рассматривают возможность введения классификации улиц по назначению

Экс-глава Апелляционного суда Крыма оставлен под стражей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА