Раненому в Донецкой области саперу оказана медпомощь, его жизни ничего не угрожает - штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования во вторник с полуночи осуществили один обстрел в зоне проведения операции объединенных сил – обстреляли представителей Госслужбы Украины по ЧС в составе объединенных сил вблизи г.Марьинка (Донецкая обл.), ранения получил сержант службы гражданской защиты.

Как сообщается в сводке пресс-центра штаба ООС (по состоянию на 18.00) на странице в Фейсбуке, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия представителей ГСЧС Украины из состава объединенных сил, которые осуществляли гуманитарное разминирование для обеспечения ремонтных работ газопровода вблизи Марьинки.

"Вследствие преступного обстрела российско-оккупационных войск получил ранения сержант службы гражданской защиты Артем Меленчук. Пострадавшему оказана медицинская помощь, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает", - подчеркивается в сообщении.

Подразделения объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства, потери противника уточняются, указали в штабе.

"Объединенные силы продолжают выполнять задачи по сдерживанию российской агрессии. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - подытожили в штабе ООС.

Ранее глава Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Александр Куць сообщил о ранении сапера пиротехнического подразделения Главного управления ГСЧС в Донецкой области во время обследования газопровода Марьинка-Красногоровка, стрельба осуществлялась с неподконтрольной Украине территории.

По информации ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области, личный состав группы пиротехнических работ занимался исследованием и очищением местности от взрывоопасных предметов во время проведения ремонтно-восстановительных работ на ГРС Марьинка-Красногоровка.

Около 14:00 группа пиротехнических работ ГСЧС попала под вражеский стрелковый обстрел, в результате один из сотрудников ГСЧС получил сквозное ранение в области правого бедра. После этого срочно начали эвакуацию личного состава из "серой" зоны.

Раненого пиротехника, 1989 года рождения, передали медикам "скорой помощи". Он госпитализирован в больницу г.Курахово.