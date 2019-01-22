События

18:25 22.01.2019

Раненому в Донецкой области саперу оказана медпомощь, его жизни ничего не угрожает - штаб ООС

2 мин читать
Раненому в Донецкой области саперу оказана медпомощь, его жизни ничего не угрожает - штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования во вторник с полуночи осуществили один обстрел в зоне проведения операции объединенных сил – обстреляли представителей Госслужбы Украины по ЧС в составе объединенных сил вблизи г.Марьинка (Донецкая обл.), ранения получил сержант службы гражданской защиты.

Как сообщается в сводке пресс-центра штаба ООС (по состоянию на 18.00) на странице в Фейсбуке, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия представителей ГСЧС Украины из состава объединенных сил, которые осуществляли гуманитарное разминирование для обеспечения ремонтных работ газопровода вблизи Марьинки.

"Вследствие преступного обстрела российско-оккупационных войск получил ранения сержант службы гражданской защиты Артем Меленчук. Пострадавшему оказана медицинская помощь, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает", - подчеркивается в сообщении.

Подразделения объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства, потери противника уточняются, указали в штабе.

"Объединенные силы продолжают выполнять задачи по сдерживанию российской агрессии. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - подытожили в штабе ООС.

Ранее глава Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Александр Куць сообщил о ранении сапера пиротехнического подразделения Главного управления ГСЧС в Донецкой области во время обследования газопровода Марьинка-Красногоровка, стрельба осуществлялась с неподконтрольной Украине территории.

По информации ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области, личный состав группы пиротехнических работ занимался исследованием и очищением местности от взрывоопасных предметов во время проведения ремонтно-восстановительных работ на ГРС Марьинка-Красногоровка.

Около 14:00 группа пиротехнических работ ГСЧС попала под вражеский стрелковый обстрел, в результате один из сотрудников ГСЧС получил сквозное ранение в области правого бедра. После этого срочно начали эвакуацию личного состава из "серой" зоны.

Раненого пиротехника, 1989 года рождения, передали медикам "скорой помощи". Он госпитализирован в больницу г.Курахово.

Теги: #сапер #оос #ранение #обстрел
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Сапер ГУ ГСЧС в Донецкой области ранен вследствие обстрела с неподконтрольной территории – глава ОВГА

Боевики на Донбассе пленили украинского военного

Боевики дважды нарушили режим тишины в зоне ООС, украинские военные не пострадали

Боевики в понедельник обстреляли позиции ВСУ из гранатометов близ Водяного

Боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военнослужащий ВСУ

Украинский военный ранен на Донбассе – ООС

Боевики продолжают нарушать определенные минскими договоренностями линии отвода тяжелого вооружения

Боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, военные ВСУ не пострадали

Боевики в субботу четыре раза нарушили режим тишины в зоне ООС

Боевики осуществили провокационные обстрелы территории у КПВВ "Станица Луганская", никто не пострадал

ПОСЛЕДНЕЕ

В Варшаве совершена попытка тарана ограды президентского дворца, водитель задержан

Мир переживает эпоху, в которую первостепенная роль отводится национальным государствам – Помпео

Украина и Македония активизируют политическое и экономическое взаимодействие - МИД

Порошенко подписал закон о противоминной деятельности

Суд завершил подготовку по иску к Порошенко в связи с обращением к патриарху Варфоломею о Томосе, заседание состоится 27 февраля

НАПК пригласило Нищука и Трубарова для дачи пояснений

Основные версии нападения в Харькове на офицера уголовного розыска связаны с его профессиональной деятельностью - Аброськин

Прокуратура передала в суд обвинительные акты в двух делах против экс-директора "Львовтеплоэнерго"

В Украине рассматривают возможность введения классификации улиц по назначению

Экс-глава Апелляционного суда Крыма оставлен под стражей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА