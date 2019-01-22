НАПК пригласило Нищука и Трубарова для дачи пояснений

Национальное агентство по предупреждению коррупции пригласило пятерых человек, в том числе министра культуры Евгения Нищука и и.о. главы Фонда государственного имущества Украины Виталия Трубарова, прибыть в НАПК для дачи пояснений и при наличии оснований составления протоколов об административных правонарушениях.

Как сообщает прес-служба УПК, находясь в статусе лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, эти должностные лица нарушили требования закона "О предотвращении коррупции" в части предотвращения и урегулирования конфликта интересов, сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии и подачи ежегодной декларации. "Признаки соответствующих нарушений были выявлены по результатам проверки информации Национальным агентством", - говорится в сообщении.

Е.Нищук приглашен в НАБУ на 24 января с 9.30 до 12.00 "на основании невыполнения законных требований Национального агентства".

Кроме того, с 9.30 до 13.00 23 января приглашены депутаты Бориспольского городского совета Николай Грона и Евгений Грона, а на 10.00 того же дня – экс-начальник Херсонского областного отделения Комитета по физическому воспитанию и спорту – ввиду "нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов".

Также на 10.00 23 января приглашен В.Трубаров – "на основании декларирования недостоверной информации".

В НАПК подчеркивают, что неявка должностного лица для дачи пояснений не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях. Однако в ходе визита НАПК привлекаемый к админответственности вправе представить объяснения и замечания по содержанию протокола.